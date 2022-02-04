Стало известно, куда власти Петрозаводска хотят перенести троллейбусное депо

В Петрозаводске власти рассматривают вариант переноса троллейбусного депо с улицы Московской на Курганский проезд (окраина Кукковки).

Власти Петрозаводска начали публичное обсуждение темы переноса троллейбусного депо с улицы Московской, где оно располагается с советских времен, на окраину. Первым об этом в конце прошлого года заговорил глава карельской столицы Владимир Любарский. По мнению Любарского, находящееся в жилом районе Октябрьского проспекта троллейбусное депо «не соответствует тому уровню, к которому город пришёл в результате своего развития».

администрация Петрозаводска

«Надо думать, каким образом его выносить за пределы города, в одной или двух точках создавать мощности для ремонта троллейбусов», - заявил Любарский в интервью «Столице на Онего».

Следом за Любарским аналогичное мнение высказал директор МУП «Городской транспорт» Виктор Клещев. На первом заседании недавно созданной в Петросовете постоянной комиссии по транспорту он заявил, что здания на Московской находятся в аварийном состоянии и не соответствуют санитарно-экологическим и противопожарным требованиям. Со слов Клещева, в административном корпусе не все этажи эксплуатируются, и существует даже угроза обрушения стен.

При этом, по мнению директора муниципального предприятия, «проведение капитального ремонта помещений троллейбусного депо нецелесообразно».

На вопрос депутатов Петросовета, делали ли расчет стоимости капремонта помещений на Московской, Виктор Клешев ответить не смог. Зато он рассказал, какой вариант переноса рассматривается как основной. По мнению директора МУП «Городской транспорт», наиболее приемлемый и удобный вариант для организации деятельности нового депо – здание в районе Курганского проезда на Кукковке. В корпусе, который был построен, но не введен в эксплуатацию, еще в советские времена планировалось разместить троллейбусное управление.

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