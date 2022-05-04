Стало известно, на чем россияне стали экономить больше всего

Опрос показал, за счет чего жители России стали снижать свои расходы.

Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Зарплата.ру», проведенного в период с 28 апреля по 3 мая среди 1 720 жителей страны, информирует ТАСС.

«Экономить на расходах этой весной стали 80% россиян. Большинство (44%) стараются экономить на всем. Экономят на отпускных поездках 13% опрошенных, на кафе и ресторанах — 12%, продуктах — 9%, одежде, обуви и салонах красоты — по 7%, технике — 3%, мебели — 2%, ремонтных работах — 2%, алкоголе — 1%», — говорится в результатах опроса.

Треть опрошенных уменьшила расходы на 10-20%, 21% — на 5-10%, 8% — на 20-30%, 7% стали меньше тратить на 30% и более. Не считали снижения расходов 31% опрошенных. Рост цен назван основной причиной экономии 61% опрошенных, стараются больше копить, потому что боятся неизвестности 16%, просто стало не хватать средств у 8% респондентов, проблемы с зарплатой у 6%, проблемы с работой у 5%.