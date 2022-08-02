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Стало известно, на что жители Карелии потратили маткапитал в этом году

Новости. Общество
16:37, 09 Августа 2022
фото: © Эльвира Иванова / «Трудовая слава»

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В Пенсионном фонде рассказали, как более 2 тысяч карельских семей распорядились средствами материнского капитала в первом полугодии.

Более 2 тысяч семей в Карелии в течение первого полугодия подали заявления о распоряжении средствами материнского капитала. Самым популярным направлением остается улучшение жилищных условий, на эти цели средства направили более 1 тысячи семей. Об этом сообщили в Отделении Пенсионного Фонда по Карелии.

Около 500 семей приняли решение использовать средства маткапитала на обучение детей. Это может быть оплата дошкольного образования, дополнительного образования (кружки, автошкола и т.п.), высшего образования, проживания ребенка в общежитии во время обучения.

Более тысячи семей в течение первого полугодия получают ежемесячную выплату из средств материнского капитала. В настоящее время размер ежемесячной выплаты в Карелии составляет 16116 рублей.

Еще 13 семей в течение первого полугодия подали заявления о направлении средств материнского капитала на накопительную пенсию мамы.

В ПФР напомнили, размер материнского капитала в 2022 году составляет 524 527 руб. 90 коп. для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным начиная с 1 января 2020 года. Если в такой семье  появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 168 616 рублей 20 копеек. Для семей с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 год, а также с тремя и более детьми, если до их появления права на маткапитал не возникало, размер материнского капитала составляет также 524 527 руб. 90 коп. Для семей, в которых второй ребенок появился с 2020 года, а также третий или любой следующий, если ранее права на маткапитал не возникало, размер материнского капитала составляет 693 144 руб. 10 коп.

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