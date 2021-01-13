Стало известно, на какие продукты взлетели цены в новом году

Росстат сообщил о продуктах, цены на которые выросли с начала года.

Овощная продукция остается среди лидеров по росту цен в России: свежие помидоры за 11 дней января подорожали на 7,7% по сравнению с концом 2020 года, морковь - на 3,4%, огурцы - на 2,5%.

В свою очередь, цены на картофель на 11 января по сравнению с концом декабря прошлого года выросли на 2,7%, репчатый лук - на 2,6%, свежую белокочанную капусту - на 1,7%, яблоки - на 1,2%. "Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 2,4%", - говорится в сообщении статистического ведомства.

При этом цены на водку за период с 1 по 11 января выросли на 0,6%, на мясные консервы для детского питания - также на 0,6%, мясо кур - на 0,7%.

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