Стало известно, на каких условиях Wildberries планирует построить логистический центр в Карелии

Компания Wildberries подтвердила планы по строительству логистического центра в Карелии на новых условиях.

Как сообщили в пресс-службе компании, проект будет реализован с учетом требований региональных властей по трудоустройству местных жителей и высокой автоматизации процессов.

Площадь центра составит 65 тысяч квадратных метров, инвестиции оцениваются в 3,3 миллиарда рублей. Он предоставит порядка 2,5 тысяч рабочих мест для жителей Петрозаводска, Прионежского района и других населенных пунктов Карелии. Завершение строительства планируется в 2028 году.

Под строительство выделен земельный участок площадью 6,1 гектара около станции Томицы, недалеко от Шуйского шоссе. Распоряжение о передаче земли без торгов подписал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Новый проект отличается от первоначального, который предполагал создание более крупного центра с привлечением 7,5 тысяч работников. Жители Карелии выразили опасения по поводу возможного привлечения мигрантов, власти достигли договоренности с компанией о строительстве объекта на более выгодных для республики условиях.

