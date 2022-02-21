Стало известно, на каком маршруте в Петрозаводске будут работать новые троллейбусы

Руководитель Троллейбусного управления Виктор Клещев рассказал о сроках поставки в Петрозаводск новых троллейбусов и планах их использования на городских маршрутах.

По словам Виктора Клещева, в настоящее время на вологодском предприятии "Транс Альфа", которое выиграло конкурс на поставку электротранспорта в Петрозаводск, идет сборка первых из 16 троллейбусов.

«Мы надеемся, что первые троллейбусы придут в Петрозаводск уже в марте, - пояснил Виктор Клещев на встрече с депутатами Петросовета, которые накануне посетили троллейбусное депо. – Сборка уже ведется».

Как пояснил Виктор Клещев, все 16 новых троллейбусов, которые поступят в Петрозаводск из Вологды, предприятие планирует использовать на одном маршруте - №1, который проходит через весь город – от улицы Кемская на Ключевой до конечной остановки на Древлянке.

«Этот маршрут самый протяженный и самый востребованный, - сказал Виктор Клещев. – Чтобы не распыляться, мы решили все 16 троллейбусов поставить на этот маршрут. Тогда это будет действительно заметно».

Напомним, что ранее глава Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что новые современные троллейбусы модели «Авангард» придут в город до конца июня.