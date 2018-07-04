Стало известно, на какую работу могут устроиться инвалиды в Карелии

С начала года в Карелии оборудовано 9 рабочих мест для инвалидов, сообщили в Управлении труда и занятости Карелии.

В Карелии продолжаются мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов, в том числе по организации наставничества для трудоустроенных инвалидов молодого возраста.

Работодатели, независимо от формы собственности предприятия или организации, могут рассчитывать на финансовую поддержку при приеме на работу инвалида.

Работодателям предоставляются 100 тыс. руб. для оборудования рабочего места, на которое будет трудоустроен инвалид, а также компенсируются затраты работодателя на выплату заработной платы в течение периода, не превышающего 3 месяцев с момента заключения трудового договора между работодателем и инвалидом.

С начала года работодателями республики оборудовано 9 рабочих мест, на которые трудоустроено 4 инвалида, в том числе 3 инвалида молодого возраста, организовано наставничество для 4 инвалидов молодого возраста.

При финансовой поддержке службы занятости населения Республики Карелия предприятием ООО "ЭЛТЕХ" оборудовано рабочее место, на которое трудоустроен молодой инвалид по профессии "юрист". Для оказания помощи в освоении практических навыков к трудоустроенному инвалиду был прикреплен наставник. Работодателю также были компенсированы затраты на выплату заработной платы наставнику.

В 2018 году на реализацию мероприятий по трудоустройству инвалидов предусмотрено 4104,3 тыс. рублей, предполагается оборудовать 30 рабочих мест.