Стало известно, на сколько подорожает проезд в троллейбусах Петрозаводска

Глава карельской столицы Владимир Любарский сообщил о том, сколько будет стоить проезд в городских троллейбусах.

На совещании в городской мэрии обсуждался вопрос о ситуации с общественным транспортом Петрозаводска. Глава города Владимир Любарский рассказал об изменении цены на проезд в троллейбусах.

По словам градоначальника, предстоит повышение стоимости проезда в троллейбусе до 38 рублей.

«При нынешних ценах на электроэнергию и запчасти, при нынешних зарплатах водителей и кондукторов, себестоимость поездки — 52,25 рубля. При таких показателях город сможет субсидировать троллейбусное управление только в течение одного квартала следующего года. Повышение стоимости проезда — неизбежно. А с учетом масштабного обновления подвижного состава — оправданно», — объяснил повышение стоимости проезда Владимир Любарский.

Кроме того, по словам градоначальника, при наличии средств в 2024 году возможно возобновление троллейбусного маршрута «Корабелов – Хейкконена» через Кукковку, Центр и Перевалку, а также запуск нового – «Заводская – Чистая».