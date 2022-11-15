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Стало известно, на сколько подорожает проезд в троллейбусах Петрозаводска

Новости. Общество
15:40, 12 Декабря 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Глава карельской столицы Владимир Любарский сообщил о том, сколько будет стоить проезд в городских троллейбусах.

На совещании в городской мэрии обсуждался вопрос о ситуации с общественным транспортом Петрозаводска. Глава города Владимир Любарский рассказал об изменении цены на проезд в троллейбусах.

По словам градоначальника, предстоит повышение стоимости проезда в троллейбусе до 38 рублей.

«При нынешних ценах на электроэнергию и запчасти, при нынешних зарплатах водителей и кондукторов, себестоимость поездки — 52,25 рубля. При таких показателях город сможет субсидировать троллейбусное управление только в течение одного квартала следующего года. Повышение стоимости проезда — неизбежно. А с учетом масштабного обновления подвижного состава — оправданно», — объяснил повышение стоимости проезда Владимир Любарский.

Кроме того, по словам градоначальника, при наличии средств в 2024 году возможно возобновление троллейбусного маршрута «Корабелов – Хейкконена» через Кукковку, Центр и Перевалку, а также запуск нового – «Заводская – Чистая».

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