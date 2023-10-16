Стало известно, на сколько в Карелии за месяц выросли цены на бензин

В Карелиястате опубликовали индекс потребительских цен за минувший сентябрь.

Статистики привели данные по изменению цен на товары и услуги в Карелии за сентябрь 2023 года. В целом потребительские цены по сравнению с августом 2023 года повысились на 1,1%.

Очень серьезно, по сравнению с предыдущим месяцев, в республике подорожал бензин. АИ-92 стал дороже на 6,5%, АИ-95 — 6,3%, газовое моторное топливо — 4,8%, дизельное топливо — 3,3%, бензин автомобильный марки АИ-98 и выше — на 2,8%.

Остальные товары подорожали не слишком сильно. Продукты стали дороже, чем в августе, на 0,71%, непродовольственные товары — на 1,44%.

Напомним, в Карелиястате зафиксировали снижение цен на бензин в начале октября на заправках республики.