Стало известно, на сколько выросла за год предлагаемая зарплата в Карелии

Специалисты hh.ru проанализировали рынок труда в республике и выяснили, как изменилась медианная зарплата в Карелии и в каких сферах рост доходов оказался наибольшим.

Эксперты компании интернет-рекрутмента hh.ru проанализировали рынок вакансий в Карелии и выяснили, сколько работодатели готовы платить будущим работникам и насколько это предложение соответствует ожиданиям жителей республики.

Как выяснилось, медианная зарплата в Карелии составила более 49 тысяч рублей. За год ее рост составил 8%, или 3600 рублей.

Больше всего выросли зарплатные предложения в сферах «Консультирование» (на 59%), «Страхование» (на 47%) и «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+44%). В целом за год более чем на 20% увеличилась предполагаемая зарплата в сферах: «Маркетинг, реклама, PR», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Банки, инвестиции, лизинг», «Инсталляция и сервис», а также у ИТ-специалистов, юристов и закупщиков.

Упал средний доход в сферах: «Искусство, развлечения, масс-медиа» (-21%), «Управление персоналом, тренинги» (-11%), а также «Производство» (-7%).

В целом, запросы соискателей по ожидаемой зарплате совпадают с предложением работодателей.