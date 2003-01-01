Стало известно, насколько вырастут пособия и пенсии в следующем году

Ранее сообщалось, что единое пособие на второго и последующих детей с этого года назначают автоматически.

В целом на социальный блок в федеральном бюджете на 2026 год заложили более 19 трлн рублей. Средства направят на пенсии, пособия, выплаты ветеранам, поддержку людей с инвалидностью, санаторно-курортное лечение, бесплатное переобучение и строительство социальных стационаров.

— Все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены. Мы предусмотрели необходимые объёмы финансовых средств под выплату пенсий и пособий, — подчеркнул глава Минтруда.

С 1 февраля также на 6,8% увеличат: единовременное пособие при рождении ребёнка, выплаты по уходу за детьми с инвалидностью, пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих россиян, маткапитал, пособие по безработице.

Страховые пенсии вырастут на 7,6%. При этом не исключается, что выплаты дополнительно проиндексируют, если инфляция окажется выше, как это было в 2025 году.

Как сообщили в официальном канале «Объясняем.рф», с 1 января единое пособие увеличится на 6,8%. В среднем оно составит 18,3 тысячи рублей на ребёнка. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

Ряд выплат уже в начале следующего года увеличатся. Среди них – единое пособие и страховые пенсии.

