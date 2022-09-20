Стало известно о гибели на Украине еще одного бойца из Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о гибели жителя Петрозаводска, участвовавшего в спецоперации на Украине.

Об этом губернатор написал на своей странице Вконтакте.

«Гвардии младший сержант Эрик Попов. Наш земляк, петрозаводчанин. Проходил службу по контракту в зоне СВО. Погиб в результате осколочного ранения. Самые искренние соболезнования родным и близким Эрика», — написал глава республики.