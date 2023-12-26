Стало известно о результатах ремонта в Медвежьегорском психоневрологическом интернате

Зал адаптивной физкультуры кардинально изменился.

В подразделениях Медвежьегорского психоневрологического интерната идут ремонты, сообщили в паблике Минсоцзащиты Карелии.

Как рассказали в группе, зал адаптивной физкультуры кардинально изменился и теперь в современном помещении на занятия спортом приходит еще больше проживающих в интернате.





На средства благотворителей в Пиндушском филиале ГБУ СО «Медвежьегорский ПНИ» проведен ремонт помещения для занятий адаптивной физической культурой. Сегодня здесь помимо современного оборудования, создан и современный интерьер.



«Кроме того, начат ремонт актового зала в Медвежьегорске. Мы хотим, чтобы к следующему году наш актовый зал тоже приобрел достойный вид для проведения различных мероприятий и занятий, а также для встреч гостей. Сейчас начат монтаж нового потолка с полной заменой освещения. А на следующий год запланирован ремонт стен и пола, а также приобретение новых стульев», — сообщил Дмитрий Плехов, директор интерната.





В источнике отметили, что в ближайшее время начнется ремонт холла в главном корпусе учреждения по специально разработанному дизайн-проекту.



Все ремонтные и строительные мероприятия направлены на улучшение условий проживания граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью.