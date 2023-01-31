Стало известно о смертельной опасности выдергивания волос из носа

Врач объяснил, почему выдергивание волос из носа может привести к смерти.

Выдергивание волос из носа может быть смертельно опасным, предупредил отоларинголог Владимир Зайцев. Об этом он рассказал в беседе с News.ru, его слова приводит Лента.ру.

Он уточнил, что при резком удалении волоса на месте вырванной луковицы появляется воспаление или кровоточивость. Это может привести к нагноению, которое, в свою очередь, если его не лечить, может перейти в сосуды головного мозга и даже стать причиной смерти. «Может возникнуть синус-тромбоз, это состояние крайне тяжелое. Лечится, как правило, в реанимации с большим количеством антибиотиков, а самое противное в этой истории, что происходит молниеносное нарастание симптоматики», — сказал Зайцев.

Врач также добавил, что до терминальной стадии заболевание способно дойти за два-три дня. «При этом человек не придает этому никакого значения. Люди, которые испытали такое заболевание, получают урок на всю оставшуюся жизнь», — отметил Зайцев. Он уточнил, что у синус-тромбоза очень высокая летальность — более 50 процентов смертельных

Вместо выдергивания специалист посоветовал аккуратно срезать волоски тупоконечными ножницами, не травмируя преддверие полости носа.