Стало известно о состоянии мужчины, упавшего со скалы в Карелии

Пострадавшего готовят к операции в районной больнице.
В Минздраве Карелии рассказали «Столице на Онего» о состоянии мужчины, упавшего со скалы на палеовулкане Гирвас.
Пострадавший, которого спасатели на носилках эвакуировали из жерла палеовулкана, был доставлен в Кондопожскую ЦРБ.
Как уточнили в Минздраве, у мужчины, находящегося в состоянии средней тяжести, был зафиксирован перелом. В настоящий момент его готовят к операции. Жизни пострадавшего ничто не угрожает.
Напомним, инцидент в поселке Гирвас Кондопожского района произошел 13 сентября в 14.30. Мужчина сорвался со скалы в районе ГЭС и палеовулкана Гирвас.
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