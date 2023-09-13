Стало известно о состоянии мужчины, упавшего со скалы в Карелии

Пострадавшего готовят к операции в районной больнице.

В Минздраве Карелии рассказали «Столице на Онего» о состоянии мужчины, упавшего со скалы на палеовулкане Гирвас.

Пострадавший, которого спасатели на носилках эвакуировали из жерла палеовулкана, был доставлен в Кондопожскую ЦРБ.

Как уточнили в Минздраве, у мужчины, находящегося в состоянии средней тяжести, был зафиксирован перелом. В настоящий момент его готовят к операции. Жизни пострадавшего ничто не угрожает.

Напомним, инцидент в поселке Гирвас Кондопожского района произошел 13 сентября в 14.30. Мужчина сорвался со скалы в районе ГЭС и палеовулкана Гирвас.