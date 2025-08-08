Стало известно о состоянии пострадавших на канатной дороге в Нальчике

После обрыва канатной дороги в Нальчике были госпитализированы шесть человек.

Двоих пострадавших после осмотра отпустили домой, сообщает Р. К. Среди госпитализированных — жители Липецкой области, Москвы и Махачкалы.

У двоих пострадавших в результате обрыва канатной дороги в Нальчике диагностирован компрессионно-оскольчатый перелом позвоночника, оба пациента нуждаются в оперативном лечении, рассказал корреспонденту РБК заведующий отделением Республиканской клинической больницы врач — хирург Ахмед Абашидзе.

По словам Абашидзе, всего в больницу были доставлены восемь человек, шесть из них были госпитализированы, двоих отпустили после медицинского обследования.

— Из госпитализированных состояние двух тяжелое, остальные — средней степени тяжести. Все обследованы, госпитализированы и получают необходимое лечение, — рассказал РБК заведующий отделением.

Министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов сообщил, что один из пострадавших сейчас находится в операционной. Второму пациенту, у которого также имеются признаки повреждения позвонка, операцию проведут в течение нескольких суток, поскольку экстренное вмешательство не требуется, уточнил он. Кроме того, в травмпункт детской больницы был доставлен один ребенок, его обследовали, но госпитализация не потребовалась.

По словам министра, ситуация находится на контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко. При необходимости возможна срочная эвакуация в Москву, но на данный момент необходимости нет.

Как сообщалось ранее, обрыв канатно-кресельной дороги в Нальчике произошел вечером 8 августа. В следственном комитете по факту инцидента возбудили уголовное дело.