Стало известно о состоянии пострадавших в массовой аварии в Карелии

Людей из столкнувшегося с грузовиком автобуса доставили в Олонец.

Как «Столице на Онего» сообщили в Минздраве Карелии, всего среди пострадавших в аварии, произошедшей вечером 10 сентября в Олонецком районе республики, числится 7 человек.

Всех пострадавших доставили в Олонецкую ЦРБ. У поступивших в больницу — состояние средней тяжести, стабильное.

Ранее появились фото массовой аварии в Олонецком районе. Напомним, три автомобиля — фура, грузовой фургон и пассажирская маршрутка — столкнулись в 18.20 у поворота на деревню Новинка. Некоторых человек из автобуса пришлось извлекать спасателям.