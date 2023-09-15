Стало известно об еще одном пострадавшем в страшном пожаре в Карелии

На берегу Ведлозера в сгоревшем доме оказалось двое человек.

Как сообщили в Следкоме Карелии, там проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины при тушении пожара.

Сгорел лесной дом возле истока реки Видлица на берегу озера Ведлозеро в Пряжинском районе Карелии. Пожар начался носью 16 сентября — в это время там находились двое жителей Пряжи, приехавшие туда для охоты и рыбалки.

В результате пожара мужчина 1976 года рождения погиб, другой мужчина 1991 года рождения получил множественные ожоги.

Возможной причиной возгорания в Следкоме назвали неосторожное обращение с огнем. В настоящий момент назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Ранее о пожаре и страшной находке на пепелище рассказали спасатели Пряжинского района. На берегу озера Ведлозеро было обнаружено тело мужчины, сгоревшего в огне.