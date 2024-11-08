Стало известно, откуда у вепсов на одежде грифоны

Народ использовал различные орнаменты в качестве оберега

Финно-угорские народы очень любили вышивать птиц, женщин, солярные знаки, растения. Очень редко на полотна попадали изображения барсов, львов и волков, сообщило издание «Аргументы и Факты. Санкт-Петербург».

Вепсы использовали орнамент в одежде, как некий оберег. В вепском центре фольклора сохранились редкие экземпляры шелковых воротников с изображением грифонов.

Историки предполагают, что эти символы мастерицы могли заимствовать из византийской культуры. Однако самый частый символ у вепсов - дерево. Он связан с родом, связь с которым у этого народа очень прочная, а также с мирозданием.

Ранее мы сообщали о том, что воспитанница детского сада из Петрозаводска рассказала на вепсском языке о Карелии в Москве.