Стало известно, откуда в Петрозаводск приедут новые троллейбусы

Глава Петрозаводска Владимир Любарский назвал поставщика новых троллейбусов.

На своей странице в соцсети Владимр Любарский сообщил, что определен поставщик троллейбусов для ПМУП «Городской транспорт».

«Победу по результатам конкурсных процедур одержало вологодское предприятие "Торговый дом "Транс Альфа". В ближайшие дни будет подписан контракт. До конца июня в Петрозаводск будут поставлены 16 новых современных троллейбусов модели «Авангард», - написал Любарский.

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска начали публичное обсуждение темы переноса троллейбусного депо с улицы Московской, где оно располагается с советских времен, на окраину.