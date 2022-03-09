Стало известно, отменят ли маски в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков ответил на вопрос, будет ли отменен масочный режим в республике.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков ответил на самый популярный вопрос на сегодняшний день: отменят ли в Карелии ношение масок.

«Мы регион северный, мы не Москва и не Московская область, не средняя полоса. У нас март и апрель — месяцы достаточно сложные по заболеваемости ОРВИ, погода неустойчивая. Очевидно, что маски и те меры, которые мы предпринимаем в отношении ковида, актуальны и действенны и в отношении других острых респираторных вирусных инфекций. Хотелось бы за счет этого минимизировать количество простудных заболеваний и дать медицине поработать над тем, что было ограничено с учетом ковда в последние месяцы. Давайте наберемся терпения, дождемся тепла. Пусть медицина занимается основными своими плановыми задачами, а мы все вместе в этом ей поможем. Это важно», — сказал Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин отменил масочный режим в столице с 15 марта.