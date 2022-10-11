Стало известно, по какой причине в Петрозаводске второй день идет снег

В Петрозаводске специалисты назвали причину продолжающегося второй день снегопада.

Снег, идущий в Петрозаводске вторые сутки, объясняется «эффектом озера». Над теплой водой продолжают образовываться облака со снегом, которые движутся к городу.



На скриншоте в красном круге видно то самое «пятно» осадков со стороны Онего, говорится в сообщении паблика «Погода Петрозаводска и Карелии».



Напомним, по сообщению ЕДДС карельской столицы, в городе сегодня вечером ожидаются мощный снегопад и метель.



