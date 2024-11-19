Стало известно, почему дайвера из Карелии признали невиновным в гибели молодых людей на Баренцевом море

Два участника поездки бесследно исчезли после погружения в северные воды.

Суд снял все обвинения с петрозаводского инструктора по дайвингу Дмитрия Беленихина. Журналист нашей редакции Максим Бернштейн изучил текст приговора и другие судебные материалы четырехлетнего расследования уголовного дела. В документах не было ни одного доказательства вины подсудимого. Суд продолжался еще год. И вот, спустя пять лет стало известно, что дайвер ни в чем не виноват.

Напомним, что эта история началась в 2019 году, когда компания друзей отправилась на отдых в дайвинг-центр в Печенгском заливе Баренцева моря. Им предоставили трансферы, проживание, питание, корабль «Штиль» с экипажем, сдали в аренду снаряжение. Однако на четвертый день двое мужчин не вернулись с погружения. Уже прошло пять лет, но их тела так и не нашли. Подробнее читайте в нашем материале.