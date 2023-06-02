Стало известно, почему дома для переселенцев из аварийного жилья в Карелии строят без балконов

В Минстрое объяснили отсутствие балконов в новом доме, построенном по программе расселения аварийного жилья в Беломорске.

Напомним, в Беломорске завершилось строительство дома для переселенцев из ветхого фонда. Но вид пятиэтажки не впечатлил пользователей соцсетей. Основная причина – отсутствие балконов и якобы теснота, пишет «Фактор News».

Но в карельском Минстрое посчитали: «Балконы увеличат стоимость строительства минимум на 5 тыс. рублей за «квадрат». На 3000 «квадратов» (80 квартир) это уже 15 млн. За 15 млн мы приобретем несколько квартир для людей, которые годами ждут расселения».

Какие еще аргументы используют чиновники, отвечая на критику, знает «Фактор News».