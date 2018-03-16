Стало известно, почему Ключевское шоссе превратилось в реку

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В ПКС-Водоканал рассказали, почему вода течет по Ключевскому шоссе, создавая трудности для проезда.
"В Петрозаводске в районе Ключевского шоссе 14 марта произошло повреждение на водопроводных сетях, - сообщили в пресс-службе ПКС, - специалисты перекрыли водоснабжение, но протечки не удалось избежать, поэтому часть воды попала на проезжую часть".
На данный момент, по информации Водоканала, ведутся работы по устранению повреждения.
Ранее в редакцию водители прислали фото и видео, где запечатлели, как трудно сегодня утром им был проехать по Ключевскому шоссе.
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