Стало известно, почему Минздрав Карелии не может освоить все квоты на целевое обучение в медвузах

Начальник отдела государственной службы и кадров Минздрава Карелии Евгений Ильин рассказал о нюансах поступления целевиков.

Министерство здравоохранения республики решило кардинально изменить ситуацию с кадрами, начав работать на перспективу — готовить специалистов с помощью целевого обучения за счет федеральных квот. И сегодня уже 676 будущих медиков получают профессию на основе целевого набора. Однако, таких студентов могла быть больше. Почему федеральные квоты, выделенные республике, не все осваиваются, рассказал начальник отдела государственной службы и кадров Минздрава Карелии Евгений Ильи.

«Желающих заключить договор много. Как показал опыт целевой кампании 2021 году, Карелия обеспечивала конкурс в 3 человека на место в рамках выделенных Минздравом России целевых квот, было заключено 723 договора. Однако, пройти вступительные испытания в учебных учреждениях смогли не все.

Здесь есть нюанс, который от нас не зависит. Это тот уровень образования, который получают выпускники в школе. К сожалению, ребятам сложно набрать балл, необходимый для поступления по целевому договору, 50 баллов по ЕГЭ по химии — непреодолимый рубеж для многих карельских школьников. И здесь мы ничего не можем сделать. Целевиков было бы больше и в 2020-м, и в 2021 году, если бы не результаты сдачи ЕГЭ по химии», — пояснил Евгений Ильин.

Подробнее читайте в материале «В поисках доктора: как Минздрав Карелии решает кадровую проблему».