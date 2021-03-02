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Стало известно, почему образовалась свалка мусора в центре Петрозаводска

Новости. Общество
16:28, 03 Марта 2021
фото: © паблик Вконтакте "Сплетни Петрозаводска"
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Мусоровоз в течение двух дней не смог добраться до контейнерной площадки во дворе на проспекте Ленина.

Напомним, состояние двора, заваленного мусором, шокировало сегодня петрозаводчанина, выложившего фото в Сети. На проспекте Ленина, 18 появилась огромная свалка рядом с контейнерной площадкой.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе регоператора "Автоспецтранс", с Ленина, 18 не вывозили мусор с минувших выходных. Причина банальна – во двор не был обеспечен подъезд для спецтехники.

"Двор не расчищен. Там не подъехать ни на легковой, ни на тяжелой технике. Мы вели переговоры с управляющей компанией "НТУ" о том, чтобы они расчистили снег. К сожалению, это ни к чему не привело. Сегодня экипаж мусоровоза кое-как заехал во двор и выгреб все, что там накопилось за два дня. Остался только крупногабаритный мусор", - рассказали в пресс-службе регоператора.

В "Автоспецтрансе" отметили, что в настоящее время нередко не могут исполнить свои обязательства по представлению услуги по вывозу мусора.

"Мы приезжаем, например, на Ленина, 18 каждый день, а доехать до контейнерной площадки не можем. Звоним, оставляем сообщение в ЕДДС, но все тщетно. Придомовая территория и территория контейнерной площадки содержатся в безобразном состоянии. Из-за этого нам не вывезти мусор. Мы заложники этой ситуации из-за некачественной уборки дворов.", - сетуют представители регоператора.

Как отметили в пресс-службе "Автоспецтранса", ситуация с нерегулярным вывозом мусора из-за плохой уборки дорог характерна не только для Петрозаводска, но и для всех районов республики. Например, в Сортавале при расчистке дороге был завален снегом большой мусорный контейнер. Теперь ни водителю к нему не подойти, ни технике не подъехать. Местные жители сваливают пакеты с мусором около контейнера.

"А в некоторые населенные пункты нам сегодня вообще не заехать из-за неудовлетворительного содержания дорог", - сообщили в пресс-службе регоператора.

Ранее военная техника пришла на помощь мусоровозу, застрявшему в снегу в поселке Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-03-03 17:38:17
Там где правят педроиды , всегда разруха и бездорожье.
театральный критик
2021-03-03 17:08:54
Там зашлагбаумники обитают, а потому это исключительно ихние проблемы :) Как и прочих куркулей.
кир
2021-03-03 17:01:20
А толку? Начальники там живут. В стране цивилизационный кризис. Ежедневно миллионы простейших, примитивных работ организовать не могут. Давно было, приходила мастер и давала задание дворнику. В конце смены проверяла, что сделано. Вы такое теперь видели? Я - нет.
Беня
2021-03-03 17:32:00
кир, раньше да. Но теперь с момента наступления святых 90-х мы приобщились к мировому сообществу и теперь у нас все как надо. Так и было задумано. Все норм.
Вот например на картинке улица Скидроу, Лос-Анджелес, штат Калифорния, США : проживает 5 тыс бичей. Бичовники сносить нельзя - демократия свято хранит священное право частной собственности, бичовники - частная собственность. Бичи хотят жить в бичовнике на улице и живут - это их свободный выборсделанный в свободной стране, его надо уважать

Д.Ю
2021-03-03 16:44:23
Под носом у Правительства РК.
Изя
2021-03-03 16:49:07
Д.Ю, неотделымы ))))
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