Стало известно, почему образовалась свалка мусора в центре Петрозаводска

Мусоровоз в течение двух дней не смог добраться до контейнерной площадки во дворе на проспекте Ленина.

Напомним, состояние двора, заваленного мусором, шокировало сегодня петрозаводчанина, выложившего фото в Сети. На проспекте Ленина, 18 появилась огромная свалка рядом с контейнерной площадкой.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе регоператора "Автоспецтранс", с Ленина, 18 не вывозили мусор с минувших выходных. Причина банальна – во двор не был обеспечен подъезд для спецтехники.

"Двор не расчищен. Там не подъехать ни на легковой, ни на тяжелой технике. Мы вели переговоры с управляющей компанией "НТУ" о том, чтобы они расчистили снег. К сожалению, это ни к чему не привело. Сегодня экипаж мусоровоза кое-как заехал во двор и выгреб все, что там накопилось за два дня. Остался только крупногабаритный мусор", - рассказали в пресс-службе регоператора.

В "Автоспецтрансе" отметили, что в настоящее время нередко не могут исполнить свои обязательства по представлению услуги по вывозу мусора.

"Мы приезжаем, например, на Ленина, 18 каждый день, а доехать до контейнерной площадки не можем. Звоним, оставляем сообщение в ЕДДС, но все тщетно. Придомовая территория и территория контейнерной площадки содержатся в безобразном состоянии. Из-за этого нам не вывезти мусор. Мы заложники этой ситуации из-за некачественной уборки дворов.", - сетуют представители регоператора.

Как отметили в пресс-службе "Автоспецтранса", ситуация с нерегулярным вывозом мусора из-за плохой уборки дорог характерна не только для Петрозаводска, но и для всех районов республики. Например, в Сортавале при расчистке дороге был завален снегом большой мусорный контейнер. Теперь ни водителю к нему не подойти, ни технике не подъехать. Местные жители сваливают пакеты с мусором около контейнера.

"А в некоторые населенные пункты нам сегодня вообще не заехать из-за неудовлетворительного содержания дорог", - сообщили в пресс-службе регоператора.

Ранее военная техника пришла на помощь мусоровозу, застрявшему в снегу в поселке Карелии.