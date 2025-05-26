Стало известно, почему около филармонии в Петрозаводске сносят деревья и что появится на их месте

Территорию благоустроят, будут высажены новые кустарники и деревья.

Сегодня, 6 июля, в Петрозаводске начали вырубать деревья возле здания Карельской филармонии.

По словам очевидцев, под снос пошли здоровые деревья. Ситуацию нашему сайту прокомментировали в городской администрации.

– Работы проходят на участке, который находится в республиканской собственности. У участка есть арендатор, намеревающийся обустроить эту территорию. Компания представила проект и получила разрешение на снос дерев и кустов, оплатив восстановительную стоимость за снос зеленых насаждений в размере 585 тысяч рублей, – отметили в пресс-службе мэрии.

Проект благоустройства территории оказался в распоряжении нашей редакции. Арендатор решил сделать открытую террасу с небольшим сквером.

Планируется поставить дополнительные скамейки и урны. Также проектом предусмотрены зеленые зоны, качели и шахматные столы.

Пока сроки реализации проекта не называются.