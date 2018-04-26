Стало известно, почему Петросвет отказался передавать здание ЗАГСа республике

Петросовет отменил собственное решение о передаче Дворца бракосочетания из муниципальной собственности Петрозаводска в госсобственность республики.

Депутаты Петрозаводского городского совета проголосовали за отмену решения о передаче в собственность Карелии нежилого здания Дворца торжественных церемоний, расположенного по адресу: г.Петрозаводск, ул.Еремеева, 1, и земельного участка под ним. Документ был принят в апреле 2013 года.

"Мы его (ред. – здание Дворца) передали, но республика не приняла. И нам уже юристы указали на нарушение законности процедуры. Есть сроки определенные. Если у нас не принимают, мы его забираем обратно",- заявил председатель Петросовета Геннадий Боднарчук.

Подробнее о передаче ЗАГСа читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".