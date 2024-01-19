Стало известно, почему часть домов Петрозаводска осталась без интернета

Цепочка аварий заставила перезагрузить ядро сети.

Сегодня, 20 января, в значительной части домов Петрозаводска наблюдались отключения интернета. Ситуация коснулась абонентов компании «Ситилинк».

Как объяснили в самой компании, причиной стала цепочка аварий на электросетях, из-за чего пришлось в экстренном порядке перезагрузить ядро сети. Это, соответвенно, вызвало перезагрузку всех узлов сети.

По словам представителя «Ситилинк», в аварийном восстановлении были задействованы порядка 200 инженеров и специалистов из разных городов и регионов.

В настоящий момент связь восстановлена. Тем, у кого интернет ещё не работает, посоветовали перезагрузить роутеры и устройства.