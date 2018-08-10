14:53, 10 Августа 2018
Стало известно, почему УФАС запретил сельским чиновникам покупать внедорожник за 1,6 млн рублей
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УФАС по Карелии после обращения к ним общественников из ОНФ отменило аукцион на покупку дорогого внедорожника для одного из поселений Карелии.
Карельская антимонопольная служба отменила аукцион на покупку внедорожника Mitsubishi для администрации Кааламского сельского поселения. Об этом сообщает сайт регионального УФАС.
Начальная цена контракта на покупку авто составляла 1 млн 650 тыс. рублей.
В действиях заказчика было установлено нарушение Закона о контрактной системе и содержались признаки состава административного правонарушения, сообщили в УФАС.
Какие именно нарушения были допущены, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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