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Стало известно, почему в администрации села Шелтозеро в Карелии прошли обыски

Новости. Общество
18:14, 14 Февраля 2023

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С заявлением в правоохранительные органы обратилась бывшая директор местного культурно-досугового центра.

По словам Юлии Лумбиной, которую уволили с поста руководителя центра в сентябре прошлого года, ее кабинет опечатали. «На рабочем ноутбуке остались мои личные записи, домашнее видео с моим супругом, которое я отправила в корзину, но не успела удалить, а потом моему представителю в суде Ольге Магоевой пришло сообщение со скрином из этого видео, и мы с мужем решили обратиться с заявлением в полицию», – поделилась со «Столицей на Онего» бывшая директор культурно-досугового центра, которая вынуждена была судиться с главой Шелтозерского сельского поселения Ириной Сафоновой.

По заявлению Лумбиной было возбуждено уголовное дело, а 9 февраля в администрацию поселения нагрянули с обыском силовики.

Читайте подробнее в статье «Обыски в Шелтозере: никакой политики».

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