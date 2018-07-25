Стало известно, почему в Карелии сокращается площадь сельхозугодий

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в Карелии за 10 лет сократилась на 30,2%. То же самое происходит по всей России из-за слишком больших природных ресурсов, которые являются "проклятием для страны", считает вице-премьер РФ.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись, проводившаяся в 2016 году, показала, что площадь сельскохозяйственных угодий в Карелии за 10 лет сократилась на 29,3 тыс. га или на 30,2%.

По сравнению с 2006 годом общая площадь пашни сократились в Карелии на 18,9 тыс. га (36,9%), сенокосов - на 12,0 тыс. га (46,6%), пастбищ - на 8,2 тыс. га (69,6%), многолетних насаждений - на 0,2 тыс. га (22,5%).

Фактически к началу переписи хозяйствами всех категорий в республике использовалось 45,4 тыс. га сельхозугодий, что на 39,6% ниже, чем в 2006 году.

Подробнее о ситуации читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".