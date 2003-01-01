Стало известно, почему в Петрозаводске оцепили часть набережной

Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан посетил карельскую столицу.

Высокопоставленный чиновник прибыл в Карелию на теплоходе. Об этом сообщили наши коллеги из издания «Фактор».

Горожане отметили в соцсетях, что часть набережной оцепили правоохранители. Как выяснилось, сотрудники полиции отвечали за безопасность в месте прибытия полпреда.

Ранее Александр Гуцан обсуждал с главой Карелии Артуром Парфенчиковым вопросы социально-экономического развития региона.

По словам главы региона, Карелия вошла в тройку лидеров Северо-Запада по объёму инвестиций. Благодаря взаимодействию с федеральными властями и бизнесом с 2018 года годовой объем инвестиций вырос с 48 до 104 млрд рублей, и продолжает увеличиваться в 2025 году. Сейчас в республике реализуется 290 инвестпроектов на сумму 150 млрд рублей.

Ранее Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру Александра Гуцана на пост генпрокурора России.