Стало известно, почему затягивается начало ремонта аварийного моста в Петрозаводске

Антимонопольная служба Карелии отменила итоги аукциона по выбору строительной компании для ремонта автомобильного моста на ул. Маршала Мерецкова из-за нарушений в конкурсной документации.
Об этом сообщает официальный сайт УФАС по Карелии.
По итогам торгов победителем была признана компания "СК Гарант", предложившая цену контракта в размере 309,8 млн рублей. Другая фирма обжаловали результаты аукциона, указав на нарушения градостроительного законодательства.
Антимонопольная служба выдала администрации города предписание об аннулировании закупки, в результате итоги аукциона были отменены.
Комментируя решение УФАС, заместитель руководителя ведомства Михаил Петров обратил внимание на необходимость не допустить ошибок при корректировке проектно-сметной документации.
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