Стало известно, почему затягивается начало ремонта аварийного моста в Петрозаводске

Антимонопольная служба Карелии отменила итоги аукциона по выбору строительной компании для ремонта автомобильного моста на ул. Маршала Мерецкова из-за нарушений в конкурсной документации.

Об этом сообщает официальный сайт УФАС по Карелии.

По итогам торгов победителем была признана компания "СК Гарант", предложившая цену контракта в размере 309,8 млн рублей. Другая фирма обжаловали результаты аукциона, указав на нарушения градостроительного законодательства. Антимонопольная служба выдала администрации города предписание об аннулировании закупки, в результате итоги аукциона были отменены. Комментируя решение УФАС, заместитель руководителя ведомства Михаил Петров обратил внимание на необходимость не допустить ошибок при корректировке проектно-сметной документации. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".