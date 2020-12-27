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Стало известно, почему затягивается начало ремонта аварийного моста в Петрозаводске

Новости. Общество
14:45, 28 Декабря 2020
фото: Столица на Онего
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Антимонопольная служба Карелии отменила итоги аукциона по выбору строительной компании для ремонта автомобильного моста на ул. Маршала Мерецкова из-за нарушений в конкурсной документации.

Об этом сообщает официальный сайт УФАС по Карелии.

По итогам торгов победителем была признана компания "СК Гарант", предложившая цену контракта в размере 309,8 млн рублей.  Другая фирма обжаловали результаты аукциона, указав на нарушения градостроительного законодательства.

Антимонопольная служба выдала администрации города предписание об аннулировании закупки, в результате итоги аукциона были отменены.

Комментируя решение УФАС, заместитель руководителя ведомства Михаил Петров обратил внимание на необходимость не допустить ошибок при корректировке проектно-сметной документации.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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David
2020-12-28 15:13:32
Есть дела поважнее! Заборов нагородить, еще один важный памятник поставить,ну и конечно спилить побольше деревьев для комфорта горожан!
Гость
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