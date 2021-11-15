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Стало известно, посетители каких спортклубов в Карелии смогут вернуть налоговый вычет

Новости. Общество
13:53, 03 Декабря 2021
фото: © ТАСС / Валерий Шарифулин

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Глава Минобразования и спорта Карелии Роман Голубев опубликовал список организаций, за чьи услуги потребители смогут вернуть социальный налоговый вычет.

Министерство спорта России утвердило перечень организаций, за чьи услуги потребители смогут вернуть социальный налоговый вычет. В список вошло 3836 компаний, в том числе 17 карельских организаций, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги. В их числе крупные фитнес-центры, спортивно-оздоровительные организации, индивидуальные предприниматели, госучреждения, рассказали в Минобразования и спорта республики.

Глава ведомства Роман Голубев на своей странице в соцсети опубликовал утвержденный список.

Центры:

▪ АУ РК «Центр спортивной подготовки» («Акватика», ФОК на ул. Ключевая, стадион «Спартак», РСК «Курган»)

▪ Центр культуры и спорта «Гармония» (Калевальский район, поселок Боровой)

▪ Центр развития спорта и творчества «Достижение» (Петрозаводск)

▪ Центр организации спортивных мероприятий (KareliaSport)

▪ Центр активного отдыха «Ялгора» (Прионежский район)

 

Спортивные школы:

▪ Спортивная школа №2 Петрозаводска

▪ Суоярвская спортивная школа

▪ Лоухская спортивная школа

 

Физкультурно-оздоровительные комплексы:

▪ ФОК Сортавала

▪ ФОК Питкяранта

Фитнес-центры:

▪ «Здравсоюз» (Петрозаводск)

▪ «ФитЛайн» (Петрозаводск)

▪ «Батутник» (Петрозаводск)

▪ Fitness House (Петрозаводск)

 

Спортивные клубы:

▪ Физкультурно-оздоровительный клуб «Красная панда» (Петрозаводск)

▪ Боксерский клуб «Казбек» (Петрозаводск)

▪ Спортивный центр «Силвес» (Петрозаводск)

Получить налоговый вычет можно с 2022 года через работодателя по фактическим расходам, а с 2023 года — самостоятельно через портал «Гоуслуги» или в Управлении ФНС. Получить вычет можно не только за себя, но и за детей. Максимальная сумма трат, с которых можно будет получить налоговый вычет, составит 120 тысяч рублей, а максимальная сумма вычета составит 15,6 тысячи рублей.

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