Стало известно, представители каких профессий чаще скучают по работе в отпуске

Рекрутинговое агентство Superjob опросило представителей различных профессий в России и выяснило, кто из них чаще всего скучает по работе, когда находится в отпуске.

"Работники социально ориентированных сфер деятельности скучают в отпуске по работе чаще других: 47% учителей, 38% врачей и 37% медицинских сестер не оставляют мысли о работе во время отдыха", - говорится в комментарии к результатам опроса.

По работе в отпуске также скучает 35% менеджеров по логистике, руководителей и региональных представителей, 32% дизайнеров и 31% HR-менеджеров и психологов.

Подробности - на сайте издания "Вести Карелии".