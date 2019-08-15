16:42, 15 Августа 2019
Стало известно, представители каких профессий чаще скучают по работе в отпуске
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Рекрутинговое агентство Superjob опросило представителей различных профессий в России и выяснило, кто из них чаще всего скучает по работе, когда находится в отпуске.
"Работники социально ориентированных сфер деятельности скучают в отпуске по работе чаще других: 47% учителей, 38% врачей и 37% медицинских сестер не оставляют мысли о работе во время отдыха", - говорится в комментарии к результатам опроса.
По работе в отпуске также скучает 35% менеджеров по логистике, руководителей и региональных представителей, 32% дизайнеров и 31% HR-менеджеров и психологов.
Подробности - на сайте издания "Вести Карелии".
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