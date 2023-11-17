Стало известно, при каких обстоятельствах пострадал в ДТП ребенок на снегокате

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фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

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Дорожная авария произошла в Петрозаводске.

Подробности аварии сообщили в ГИБДД карельской столицы.

В воскресенье, 19 ноября, около дома № 53 на улице Речной в  Петрозаводске 52-летний водитель Hyundai ix35 наехал на 8–летнего ребенка, который скатился с горки прямо на дорогу.

В результате дорожной аварии школьник получил травмы и был  госпитализирован в детскую республиканскую больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, о происшествии рассказал глава Минздрава Карелии со ссылкой на коллег из территориального центра медицины катастроф.

Восьмилетний мальчик попал в ДТП, написал Михаил Охлопков. Ребенок врезался в заднее колесо автомобиля, когда катался на снегокате.

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