Стало известно, при каких обстоятельствах пострадал в ДТП ребенок на снегокате

Дорожная авария произошла в Петрозаводске.

Подробности аварии сообщили в ГИБДД карельской столицы.

В воскресенье, 19 ноября, около дома № 53 на улице Речной в Петрозаводске 52-летний водитель Hyundai ix35 наехал на 8–летнего ребенка, который скатился с горки прямо на дорогу.

В результате дорожной аварии школьник получил травмы и был госпитализирован в детскую республиканскую больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, о происшествии рассказал глава Минздрава Карелии со ссылкой на коллег из территориального центра медицины катастроф.



Восьмилетний мальчик попал в ДТП, написал Михаил Охлопков. Ребенок врезался в заднее колесо автомобиля, когда катался на снегокате.