Стало известно, присоединились ли пункты выдачи Wildberries в Петрозаводске к забастовке

По словам владельцев пунктов выдачи, они недовольны новой системой штрафов.

Информация о забастовке сотрудников маркетплейса Wildberries появилась в нескольких СМИ. Как пишут различные издания, многие пункты выдачи товара в разных регионах страны не работают из-за несогласия их владельцев с политикрой компании, применившей к ним новую систему штрафов.

«Столица на Онего» поинтересовалась у владельцев пунктов выдачи в Петрозаводске, собираются ли они присоединяться к забастовке и как относятся к новой системе штрафов.

По словам владельца одного из таких пунктов, к забастовке они не присоединились. Пункт выдачи работает по обычному расписанию, как и всегда.

«Насколько я знаю, в Петрозаводске никто не закрывался — по крайней мере, мы о таких случаях не слышали. Это ведь удар и по бизнесу, по нам самим», — рассказали в пункте выдачи.

При этом собеседник издания уточнила, что они недовольны новыми штрафами, которые предполагают ответственность владельцев пунктов выдачи за брак, приходящий к ним.

«Разумеется, мы недовольны штрафами. В конце концов, это просто несправедливо. Мы вынуждены оплачивать брак, к которому не имеем отношения», — объяснила владелица пункта выдачи.

По ее словам, в Петрозаводске следят за развитием конфликта между «частниками» и компанией.

Напомним, ранее сотрудники Wildberries решили выйти на забастовку из-за штрафов. Владельцы пунктов выдачи стали недовольны новыми условиями оферты — с начала марта компания списывает с них деньги, если в пункт от продавца пришел неподходящий или бракованный товар.