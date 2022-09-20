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Стало известно, с какой скоростью и где можно ездить на электросамокатах в Карелии

Новости. Общество
20:30, 07 Октября 2022
фото: © rg.ru

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Правительство РФ утвердило изменения в ПДД, которые касаются езды на электросамокатах и гироскутерах, сообщается на сайте правительства.

Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус — средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам со скоростью не более 25 км/ч. 

При этом масса такого электротранспорта не должна превышать 35 килограммов. Движение будет регулироваться специальными дорожными знаками. Решение об установке таких знаков будут принимать местные власти.

При совместном передвижении пешеходы получают приоритет. Водители электросамокатов должны будут рассчитывать свою скорость, исходя из этого приоритета. Для пересечения дороги по пешеходному переходу пользователям гироскутеров, сегвеев и аналогичных устройств необходимо будет спешиваться.

На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части дорог. Но только людям старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов. Самокат должен быть оборудован тормозной системой и фарами белого и красного цветов.

Новый статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки. Люди, использующие их, по-прежнему приравниваются к пешеходам.

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