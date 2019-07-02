Стало известно, сколько Бари Алибасов заработал на своей болезни

Бари Каримович превратил в шоу свое тяжелое отравление.

Сын Бари Алибасова не стал отрицать, что его отец заработал на своем попадании в реанимацию крупную сумму денег. По словам Алибасова-младшего, ни он сам, ни его отец бесплатно не участвуют ни в каких шоу в силу своих профессий. Так что и визит на шоу Андрея Малахова был оплачен по самой высокой ставке. Сын Бари Алибасова утверждает, что Бари Каримович заработал на своей болезни вовсе не два миллиона рублей, пишет издание "Узнай все".



"За такую цену папа свой эксклюзив никогда бы не продал, – прокомментировал Бари Алибасов-младший. – Мой гонорар 450 тысяч рублей, папа стоит в пять раз дороже. Возьмите мой гонорар, умножьте его на пять и еще на три. Приблизительно получите нужную цифру".