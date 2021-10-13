Стало известно, сколько бюджетных денег потратил Геннадий Боднарчук на поездки на съезды «Единой России»

Экс-спикера Петрозаводского горсовета Геннадия Боднарчука судят за то, что он ездил на съезды «Единой России» в люксовом вагоне за бюджетный счет.

Петрозаводский городской суд выясняет, имел ли право бывший председатель Петрозаводского городского совета и бывший руководитель городского отделения «Единой России» Геннадий Боднарчук ездить на мероприятия партии за счет городского бюджета, используя максимально комфортный и дорогой «мягкий вагон» поезда.

Следствию известно о четырех поездках Геннадия Боднарчука на мероприятия «Единой России», траты на которые взял на себя городской бюджет. В материалах уголовного дела содержатся данные о трех визитах подсудимого в Москву и одном визите в Казань. Все события были организованы по партийной линии «единороссов».

Так, в январе 2017 года Боднарчук отправлялся на 16-й съезд партии «Единая Россия» в Москву на четыре дня. На поездку было израсходовано более 50 тыс. рублей. В марте этого же года бывший спикер горсовета ездил на пять дней в Казань, где проходил обучающий семинар «единороссов», посвященный проекту развития городской среды. Визит обошелся более чем в 41 тысячу рублей. В декабре 2017 года лидер Петросовета посещал 17-й съезд партии «Единая Россия» в Москве. Визит занял четыре дня и стоил бюджету около 46 тыс. рублей. Наконец, в феврале 2018 года Геннадий Боднарчук вновь отправился в российскую столицу уже на 18-й съезд правящей партии. Командировка заняла три дня, в отчете по ней указана сумма расходов – около 20 тысяч рублей.

За все поездки бывший руководитель петрозаводских парламентариев подавал документы на возмещение понесенных им трат по проезду и проживанию.

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