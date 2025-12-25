Стало известно, сколько будет стоить вывоз мусора в Карелии в 2026 году

Вице-премьер регионального правительства Виктор Россыпнов рассказал, как изменится плата граждан за вывоз мусора в следующем году.

В 2026 году тариф на вывоз мусора в Карелии не вырастет и составит в многоквартирных домах 103,77 руб., в частных — 93,76 руб. на одного человека. Об этом сообщил вице-премьер правительства республики Виктор Россыпнов в своём телеграм-канале. Как он пояснил, ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала экономически необоснованными расходы на транспортировку мусора с использованием компаний посредников.

— Мы с этим согласны и сразу же после смены директора предприятия [Карельского экологического оператора (КЭО)] эту схему ликвидировали. Необоснованные расходы компаний посредников фактически не оплачивались. Предписание ФАС по исключению необоснованных расходов в сумме 661 млн руб. из тарифа предприятия исполняется, — рассказал он.

Кроме того, при установлении стоимости вывоза мусора власти региона учли снятие из выручки КЭО 220,5 млн рублей, в связи с чем этот тариф единственным из всех коммунальных платежей останется без изменений.

Напомним, в октябре группа компаний ЭкоЛайн, специализирующаяся на утилизации твёрдых отходов, вышла из состава учредителей ООО «Карельский экологический оператор», прекратив проект государственно-частного партнёрства по причине его убыточности для бизнеса.

Ранее мы также писали, что с 1 октября 2026 года стоимость одного кубометра газа в Карелии вырастет примерно на 80 копеек и составит 8,5 рублей.