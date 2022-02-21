890x80
Реклама
Желающим купить квартиру в Петрозаводске предлагается снижение первого взноса по ипотеке
21.02.2022 16:29
Полиция задержала в школе Петрозаводска бывшего ученика в балаклаве, пытавшегося напасть на учителя 20
Сегодня 06:40
Власти Карелии определили места размещения беженцев с Донбасса
Сегодня 15:57
Любарский прокомментировал визит в школу Петрозаводска агрессора в балаклаве 8
Сегодня 12:05
Три автомобиля столкнулись на выезде из гипермаркета «Лента» в Петрозаводске
21.02.2022 20:28

Стало известно, сколько бывших военнослужащих в Карелии получают вторую пенсию

Новости. Общество
18:40, 22 Февраля 2022
фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

Новости партнеров

Накануне Дня защитника Отечества в Пенсионном фонде Карелии рассказали, когда у военных пенсионеров возникает право на получение пенсии по линии ПФР.

Многие военнослужащие после увольнения продолжают свою трудовую деятельность на должностях, уже не относящихся к военной службе. В этом случае работодатели производят за них денежные отчисления в систему обязательного пенсионного страхования, и при соблюдении определенных условий у военных пенсионеров возникает право на получение пенсии по линии ПФР.

В Карелии вторую пенсию получают 3919 бывших работников силовых ведомств, сообщили в ПФР Карелии.

Вторая пенсия по линии Пенсионного фонда может быть назначена военному пенсионеру при одновременном соблюдении следующих условий:

— достижение общеустановленного пенсионного возраста. В связи с изменениями в пенсионном законодательстве предусмотрено поэтапное повышение пенсионного возраста: в 2022 году для женщин 56,5 лет, для мужчин 61,5 год с последующим увеличением до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин к 2028 году;

— наличие минимальной продолжительности страхового стажа, не учтенного при назначении пенсии по линии силового ведомства. В 2022 году — 13 лет с последующим ежегодным увеличением до 15 лет к 2024 году. Либо наличие необходимой продолжительности специального стажа, дающего право на досрочное установление страховой пенсии;

— наличие минимальной величины индивидуального пенсионного коэффициента: в 2022 году — 23,4 с ежегодным увеличением его размера на 2,4 до достижения 30 к 2025 году.

— установление пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства.

Военным пенсионерам страховая пенсия по старости назначается без учета фиксированной выплаты.

Страховая пенсия ежегодно индексируется государством. Если военный пенсионер после назначения второй пенсии продолжает работать в гражданских учреждениях, то размер его страховой пенсии по старости подлежит беззаявительному перерасчету 1 августа ежегодно.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-02-22 19:43:20
Изя - пьёт и совсем потерял авторитет.
Изя
2022-02-22 19:29:45
Зашибись , всё украли кирова дружки (((((((((
кир
2022-02-22 19:21:23
Зачем это нам знать?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
18.02.2022, 20:30
Экономист объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США
16.02.2022, 12:38
В отреставрированном здании бывшей поликлиники Петрозаводска откроется кафе в «наркомовском стиле»
18.02.2022, 14:46
Первая в Карелии грунтовая дорога, отремонтированная по финской технологии, «поплыла» после ремонта
21.02.2022, 20:50
Арестованный экс-спикер горсовета Петрозаводска подал в суд на главу Карелии

Аналитика

Сегодня 17:30
Политкухня
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 2
Стала известна суть судебных претензий бывшего председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука к главе Карелии Артуру Парфенчикову, губернаторской администрации и Петросовету.
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 4
21.02.2022 13:09
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 4
21.02.2022 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Валентик и миллиарды 12
18.02.2022 15:05
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:27
Без политики
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
В Офтальмологическом центре Карелии операция по удалению катаракты проводится амбулаторно, безболезненно и с быстрым восстановлением зрительных функций.
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 9
11.02.2022 19:13
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»