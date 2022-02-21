Стало известно, сколько бывших военнослужащих в Карелии получают вторую пенсию

Накануне Дня защитника Отечества в Пенсионном фонде Карелии рассказали, когда у военных пенсионеров возникает право на получение пенсии по линии ПФР.

Многие военнослужащие после увольнения продолжают свою трудовую деятельность на должностях, уже не относящихся к военной службе. В этом случае работодатели производят за них денежные отчисления в систему обязательного пенсионного страхования, и при соблюдении определенных условий у военных пенсионеров возникает право на получение пенсии по линии ПФР.

В Карелии вторую пенсию получают 3919 бывших работников силовых ведомств, сообщили в ПФР Карелии.

Вторая пенсия по линии Пенсионного фонда может быть назначена военному пенсионеру при одновременном соблюдении следующих условий:

— достижение общеустановленного пенсионного возраста. В связи с изменениями в пенсионном законодательстве предусмотрено поэтапное повышение пенсионного возраста: в 2022 году для женщин 56,5 лет, для мужчин 61,5 год с последующим увеличением до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин к 2028 году;

— наличие минимальной продолжительности страхового стажа, не учтенного при назначении пенсии по линии силового ведомства. В 2022 году — 13 лет с последующим ежегодным увеличением до 15 лет к 2024 году. Либо наличие необходимой продолжительности специального стажа, дающего право на досрочное установление страховой пенсии;

— наличие минимальной величины индивидуального пенсионного коэффициента: в 2022 году — 23,4 с ежегодным увеличением его размера на 2,4 до достижения 30 к 2025 году.

— установление пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства.

Военным пенсионерам страховая пенсия по старости назначается без учета фиксированной выплаты.

Страховая пенсия ежегодно индексируется государством. Если военный пенсионер после назначения второй пенсии продолжает работать в гражданских учреждениях, то размер его страховой пенсии по старости подлежит беззаявительному перерасчету 1 августа ежегодно.