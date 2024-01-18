Стало известно, сколько человек погибло в ДТП на федеральных дорогах Карелии с начала года

Основные причины аварий - грубые нарушения правил дорожного движения и невнимательность водителей.
С начала года на федеральных дорогах в республике Госавтоинспекция зарегистрировала 10 ДТП, в которых погибли два человека, 24 получили травмы разной степени тяжести.
Основные причины аварий - грубые нарушения правил дорожного движения и невнимательность водителей, заявили в карельской ГИБДД.
Напомним, днем 15 января в Кондопожском районе водитель Kia Rio, двигаясь со стороны Медвежьегорска, столкнулся со встречным автомобилем УАЗ.
В результате ДТП погибла 35-летняя пассажир Kia, травмирована 61-летняя пассажир УАЗ. Годовалый ребенок — пассажир Kia — был доставлен в больницу.
В отношении водителя автомобиля Kia возбудили уголовное дело.
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