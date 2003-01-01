Стало известно, сколько человек приняли участие в праздничных гуляниях в Карелии

В полиции рассказали, были ли зафиксированы нарушения общественного порядка в новогоднюю ночь.

По данным МВД республики, участие в праздничных гуляниях 31 декабря и 1 января приняли около 9 тысяч жителей и гостей региона.

Новогодние гуляния прошли в 34 населенных пунктах, где было организовано в общей сложности 49 праздничных мероприятий. Как сообщили в ведомстве, «полицейские в полном объеме обеспечили общественную безопасность во время празднования Нового года».

Для охраны правопорядка была развернута масштабная работа. Все места массового пребывания людей предварительно проверили специалисты с применением технических средств и служебных собак.

Непосредственно на площадках службу несли более 230 сотрудников полиции. Им помогали наряды Госавтоинспекции, Росгвардии, частные охранные предприятия и представители общественных организаций. В итоге нарушений общественного порядка в местах проведения мероприятий допущено не было.