Стало известно, сколько человек с февраля въехали в Карелию из Украины, Донбасса, Херсона и Запорожья

Информацию об этом озвучили на совещании совета при главе Карелии по межнациональным отношениям.

528 человек приехали в Карелию из Украины, Донбасса, Херсона и Запорожья с февраля 2022 года, сообщил в соцсети глава администрации Сортавальского района Леонид Гулевич.



Информацию об этом озвучили на совещании совета при главе республики по межнациональным отношениям. На заседании обсуждалась миграционная обстановка.



По состоянию на 28 ноября, в республике находились 528 человек, прибывших с территории Украины, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с 18 февраля. В пунктах временного размещения зарегистрированы 42 человека, остальные размещаются у знакомых и родственников в жилом частном секторе.



После принятия закона о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Карелии оформили 104 российских паспорта для жителей бывших украинский территорий.