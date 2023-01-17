Стало известно, сколько денег россияне потратили на подержанные автомобили в 2022 году

Траты жителей России на подержанные автомобили выросли второй месяц подряд.

Россияне в декабре потратили на покупку подержанных автомобилей 444,9 миллиарда рублей, что на 8 процентов больше, чем в ноябре, сказано в исследовании компании «Открытие авто» и «Автостата», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В декабре они приобрели 468,7 тысячи машин с пробегом — на два процента больше, чем месяцем ранее. Всего за год граждане купили 4,8 миллиона б/у легковых машин, суммарно потратив на них 4,3 триллиона рублей. Траты россиян на подержанные автомобили растут второй месяц подряд.

В декабре больше всего денег россияне отдали за машины с пробегом в возрасте до пяти лет — 192,5 миллиарда рублей (43,3 процента от общего объема). В декабре европейские и японские бренды стали лидерами вторичного рынка как по объемам, так и по затратам.

«Ценовой фактор является одним из важнейших на вторичном рынке. Это особенно видно на примере более свежих автомобилей: их покупают в меньшем количестве, но поскольку они стоят заметно дороже, то и затраты на них оказываются выше», — отметили в «Автостате».