Стало известно, сколько детей родилось в Карелии в 2025-м году

В 2025 году в Карелии родилось более 3 900 детей.
Как рассказали в администрации Петрозаводска, мальчиков появилось на свет немного больше, чем девочек — 51%. Также в уходящем году родились 41 двойня.
Самые популярные имена для мальчиков в 2025 году — Артем, Роман, Максим, Марк, Александр, Матвей и Михаил. Среди девочек самыми популярными стали имена Есения, София, Ева, Анна, Варвара, Василиса и Виктория.
Помимо этого, в республике встречались и редкие, необычные имена. Среди мальчиков — Теодор, Лаврентий, Савва, Августин, Вольдемар, Данимир, Оскар и Рауль. Среди девочек — Габриэлла, Кирьяна, Герда, Алана, Люция, Мирья, Пелагея, Любава и Лаура.
Средний возраст мам, родивших ребенка в 2025 году, составил от 30 до 34 лет, а пап — от 35 до 39 лет.
