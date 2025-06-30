Стало известно, сколько детей родилось в России в 2025 году

По данным на июль 2025 года, в России зарегистрировано более миллиона новорожденных.

Как сообщили РИА Новости, с начала года в стране родились 1 057 234 ребенка. Среди них мальчиков оказалось немного больше (51%), чем девочек (49%).

Статистика показывает, что в этом году родились более 7,3 тысяч двойняшек. Средний возраст родителей составил 29,8 лет для матерей и 29,2 года для отцов. Больше всего женщин (39%) родили первого ребенка, 32% — второго.

Третьего ребенка родили 18% матерей, а четвертого и последующих детей — 11% женщин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Петрозаводске за месяц родилось пять пар двойняшек.